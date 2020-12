Senador de Antofagasta confirmó que buscarán un tercer retiro de las AFP

Un nuevo problema enfrentará el Presidente Sebastián Piñera tras promulgar el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, ya que el senador independiente por Antofagasta, Pedro Araya, expresó que se puede dar un tercer retiro de dinero.

“Puede darse la paradoja que si se aprueba el proyecto que está en Comisión Mixta y que es el que presentaron los diputados, que es una reforma constitucional, podría darse a cabo un tercer retiro, dado que el proyecto que se aprobó el jueves y que promulgó el Presidente, no hace incompatible estos retiros”, inició explicando.

A su vez, el senador Araya recordó que dado que estas iniciativas “no son incompatibles”, “claramente la persona que tenga fondos podría hacer un retiro, que además estaría libre de impuestos”.

En cuanto al requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional por el propio Presidente Piñera, destacó que el organismo “solo puede pronunciarse respecto a un tema de forma”, que es el quórum, esto es, si corresponde aprobarlo por “dos terceros o tres quintos”.

“Porque al ser ésta una reforma constitucional, si el Congreso no puede modificar la Constitución, se está afectando una de sus principales atribuciones y facultades”, sumó. En relación a las razones del TC, para solicitar más antecedentes sobre el proyecto que podría originar un tercer retiro de fondos, el legislador no quiso dar otras hipótesis.

Por ello, dijo: “Probablemente el TC lo que quiere ver es conocer cuales han sido los argumentos de los distintos senadores, tanto a favor o en contra de la constitucionalidad, así cómo cuales fueron las posiciones del Ejecutivo durante la discusión. Una vez que el Tribunal Constitucional resuelva, no hay ninguna razón para que el Congreso no termine de tramitar el proyecto, sea para aprobarlo o para rechazarlo”.

No obstante, Pedro Araya también resaltó que “se viene un escenario bastante complejo porque el Ejecutivo trató de evitar con su proyecto que no se siguiera esta otra discusión, pero como el TC no resolvió antes que se discutiera y aprobara el proyecto del ejecutivo, claramente habrá un problema, porque no hay ninguna razón para que el Congreso se deje de pronunciar respecto de este proyecto".