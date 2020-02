Senador Coloma emplazó a Joaquín Lavín para participar en la franja del "Rechazo"

El senador Juan Antonio Coloma explicó que el alcalde de Las Condes "tiene que estar" en la campaña del "Rechazo", a pesar de su tajante negativa.

El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, comentó que Joaquín Lavín sí o sí tiene que estar en la franja por el "Rechazo", pese a que el alcalde de Las Condes declaró apoyar la opción "Apruebo".

"Es un tema, pero hay legitimidad de opción. Nos gustaría que fuera de otra forma, pero no es algo dramático. Él está actuando conforme a sus convicciones", dijo el parlamentario, en entrevista con El Mercurio, sobre la postura del posible presidenciable.

"No sé cómo ni cuándo, pero no me cabe duda de que Joaquín Lavín sí estará en la franja UDI. Tiene que estar", añadió.

La participación de Joaquín Lavín en la franja ha generado un amplio debate en Chile Vamos.

A comienzos de febrero, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aludió a los dichos del alcalde de Las Condes, quien -en conversación con La Tercera- afirmó estar por el "Apruebo" por una nueva Constitución y dijo que es "lógico que se exprese esa diversidad en la franja" de cara al plebiscito.

La franja televisiva se emitirá diariamente entre el 27 de marzo y el 23 de abril.