Senador Castro reveló estar avergonzado de apoyar al Gobierno

El Senador Castro del Partido Socialista realizó una dura crítica al Gobierno, luego que Contraloría declarara ilegales 29 de los 34 convenios entre el Estado y fundaciones investigadas en el Caso Convenios.

En conversación con Meganoticias, Juan Luis Castro habló detalladamente respecto a los polémicos beneficios que fueron suscritos en 2023 y cuyo monto total alcanza los $13 mil millones.

Contraloría verificó que no cumplen con las disposiciones legales ni con los estándares requeridos por el organismo, el parlamentario comentó que “si son $13 mil millones los que el Contralor detecta en esas 29 fundaciones y casos de gobiernos regionales, esto es un escándalo de marca mayor”.

“A mí me da una vergüenza enorme estar apoyando al gobierno. Y creo en el presidente Boric, pero que aparezcan estos actos impropios que van en contra de la doctrina básica de probidad en el Estado, donde algunos profitaron con un nuevo estándar moral, dentro de la alianza de gobierno y hoy día se ven estrellados frente a esa doctrina que era falsa finalmente”, añadió.

Senador Castro afirma que el problema de los convenios es de antaño

Según el senador Castro, estas irregularidades no son un problema de ahora, si no que vienen hace años. “Esto tiene que ser el principio del fin de una era donde ha habido una corrupción impropia y no solo en este gobierno”, afirmó el parlamentario.

“Denuncié hace 15 días una fundación que tuvo, desgraciadamente, la misma práctica en el año 2021, en el anterior gobierno. Se llama Arquiduc, donde el jefe de gabinete del director del Serviu era, a la vez, miembro del directorio de la fundación, que recibió 120 millones de pesos”, contó el militante socialista.

El senador que representa a la región de O'Higgins agregó que “más que la ideología, es un problema de la ética política y un problema de la probidad en el quehacer del Estado, cuando hay cargos de representación y cuando está el dinero de todos los chilenos”.