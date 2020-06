Senado redujo en un 76% los pagos en viáticos debido al teletrabajo por Covid-19

Los gastos bajaron de 34 hasta 8 millones de pesos, por lo que actualmente se gasta un cuarto del presupuesto anterior.

Un sorpresivo y brusco descenso en el pago de viáticos a los senadores reveló el Congreso Nacional, debido a las sesiones de teletrabajo por culpa de la pandemia del Covid-19 en el país.

Aunque los senadores valoraron esta nueva forma de trabajo, e incluso proponen que se mantenga, desde el Congreso ya se está evaluando la posibilidad de legislar de manera presencial en julio.

Si en marzo se gastaron 34 millones de pesos, para el mes de mayo se disminuyeron hasta los 8 millones de pesos, es decir, actualmente se gasta un cuarto del presupuesto anterior.

Para el senador del Partido por la Democracia, Felipe Harboe, este nuevo sistema debería instalarse incluso pasada la pandemia, porque -aseguró- esta forma de trabajo además de significar un ahorro para el Parlamento, lo ha hecho más eficiente.

“Más allá de ciertos perfeccionamientos, creo que ha significado un ahorro de recursos y un aumento de la eficiencia. Hay comisiones que antes funcionaban una vez a la semana y ahora funcionan dos o tres veces, porque el ahorro de tiempos de desplazamiento lo permite”, explicó Harboe.

Su par del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, considera que si bien esta modalidad telemática es una buena alternativa para disminuir los traslados, no debería considerarse para todo el Senado y funcionaría como una alternativa “excepcional”.

“No puede reemplazarse la sala, el debate de los 43 parlamentarios. No es bueno. Hay otros elementos importantes que se generan en el plenario, en materia de interacción, de coordinación con los ministros y subsecretarios”, estima De Urresti.

Mientras que, Iván Moreira, considera que esta disminución de los gastos ha sido una buena señal para responder a los problemas económicos producidos por el Covid-19.

Aún así, el senador de Chile Vamos asegura que se está evaluando volver al trabajo presencial en julio, en combinación con la labor telemática, “buscando el equilibrio necesario para una buena acción legislativa”.

En tanto, el senador de Renovación Nacional, Juan Castro Prieto, sostiene que en cuanto la pandemia lo permita, debería volverse cuantos antes a trabajar de manera presencial.

“Nos ha distanciado un poco más para el desarrollo de iniciativas nuevas, el trabajo en equipo. Si no existiera ese viático, da lo mismo, la importancia de estar en una comisión presencial es otra conversación. Hoy estamos cada uno detrás de un computador y no tenemos diálogo más que por WhastApp, pero no es lo mismo”, comentó.

El pago por día de viático corresponde a 78 mil 621 pesos, el cual es utilizado por cada uno de los parlamentarios para trasladarse desde sus circunscripciones hasta la sede del Parlamento en Valparaíso.