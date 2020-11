Secundarios evalúan realizar una nueva funa a la nueva Prueba de Transición del Mineduc

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), anunció que está disconforme con la aplicación de la nueva Prueba de Transición Admisión Universitaria (PTU) y evalúa quitarle validación al proceso de selección para ingresar a la Educación Superior.

Uno de sus principales líderes, Víctor Chanfreau, confirmó la noticia en calidad de relacionador público de la organización de la que antes fue vocero.

El joven aprovechó de realizar un balance, a casi un año de la “funa” de los estudiantes secundarios, que determinó la caída de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y su reemplazo por la PTU.

Dijo que el nuevo instrumento de ingreso a las universidades “es una migaja y no cumple con la demanda”.

“Era una demanda política, cuyo destino no era solo la PSU, sino que era la admisión universal gratuita, hacia la Educación Superior. Terminan dando una migaja como la PTU, que tiene 15 preguntas menos y menos contenido, pero no se cumple con la demanda, por lo que estamos disconformes completamente”, afirmó el representante estudiantil.

Sobre si habrá “funa” a la nueva PTU, el exvocero de la ACES indicó que lo resolverán próximamente.

“Eso depende de los secundarios, existen ánimos de movilización. Se va tener que evaluar con las distintas organizaciones, con los distintos secundarios de todo el país, no es una decisión que podemos tomar sólo desde la ACES”, dijo.

Víctor Chanfreau especificó que bajo ninguna perspectiva los secundarios, por lo menos en la ACES, le darán algún crédito a la PTU.

“Nosotros no exigimos que la prueba de ingreso a las universidades en vez de 80 preguntas, tuviera 65, sino que nuestra exigencia es una admisión universal y gratuita”, destacó.

“Sigue siendo una prueba estandarizada, siguen tomando las decisiones los mismos de siempre sin escuchar a la comunidad educativa, no se le da crédito porque no, al final dan una migaja para que los secundarios creamos que se dan un cambio, pero siguen protegiendo la educación de mercado”, resumió.

“No creemos en sus cuentos, no estamos conformes, esta propuesta es solo para engañar a los estudiantes secundarios y que no nos movilicemos para las fechas que vienen”, agregó.

En todo caso, Chanfreau dijo que aun no tienen una fecha clara para consolidar la postura y las acciones que seguirán, pero será antes de que se realice la nueva prueba.