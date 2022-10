Secretaria de la DC le mandó una feroz "parada de carros" a Franco Parisi en Sin Filtros

La secretaria de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés, y el excandidato presidencial, Franco Parisi, protagonizaron un tenso encontrón en el panel del programa “Sin Filtros” de Canal VIVE.

Todo partió tras la afirmación de Valdés acerca del principal problema de la política en Chile, que según ella es la falta de cumplimiento de las palabras. Ante esto, el ex candidato del Partido de la Gente le sacó en cara la "baja" de Ximena Rincón como la candidata de la falange.

Esto no le cayó para nada en gracia a Valdés, quién no tardó en responderle a Parisi, “a usted no le voy a permitir, alguien que no puede pisar el suelo de Chile porque tiene algunos problemas, no le voy a permitir que se refiera a mi partido en términos internos. Nosotros resolvemos nuestros problemas internamente”, sentenció.

El integrante del Partido de la Gente, le contestó inmediatamente que sí podía entrar a Chile, y que “no, no son internos, son públicos. Fue una candidata pública, presidencial, Doña Cecilia, usted tuvo una candidata pública que la bajaron de la noche a la mañana”, respondió. A lo que la secretaría de la DC mencionó que la candidata fue Yasna Provoste.

“Usted está haciendo un juicio de valor de una política interna en donde nosotros definimos a nuestros candidatos, los demócratas cristianos. Yo que sepa usted es de otro partido y nosotros definimos cómo definimos nuestros candidatos presidenciales. Si usted quiere hacer un juicio de valor de eso, sabe que no le corresponde. Así como yo no tengo que decir ‘mira, ¿Por qué el PDG tiene un presidente virtual que no existe?’”, cerró Valdés.