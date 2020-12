Sebastián Sichel se refirió al mensaje que le dedicó BancoEstado en Twitter

"Muchas gracias Sebastián Sichel por tu gestión, que ayudó a acercar BancoEstado a millones de chilenos", decía parte del mensaje publicado por la cuenta oficial del banco.

El ex presidente de BancoEstado y precandidato presidencial independiente por Chile Vamos, Sebastián Sichel, respondió a la crítica realizada por Andrés Velasco en entrevista con CNN Chile.

El ex ministro de Hacienda y quien fuera uno de los principales aliados de Sichel, dijo que su candidatura no lo identifica “para nada”, ya que él cree “en la consistencia en las personas que piensan lo mismo cuando el mundo cambia”.

También en conversación con CNN Chile, Sichel dijo que le tiene cariño a Velasco, pero “me gustaría que le preguntara alguna vez si apoyaría a alguien que no sea a sí mismo. Yo creo que se responde sola la pregunta”.

Según el ex ministro de Desarrollo Social y Familia, “más o menos ha sido parte de su historia que cualquiera que no sea él termina siendo criticado. Yo mantengo el respeto y el cariño a él político y técnico, pero creo que muchas veces en política la construcción de gobernabilidad, de mayorías, de acuerdos con otros, de aceptar la diversidad, de aceptar que hay otros más talentosos que uno, es parte esencial de construir un mejor país en que somos capaces en política no sólo de pegarnos codazos todo el día”.

Además, cuestionó su planteamiento sobre pensar lo mismo aún cuando el mundo cambia: “si alguien en política dice que va a estar en el mismo lugar aunque el mundo cambie, creo que no sólo involuciona en política, sino que no ha entendido nada del cambio que está viviendo la política en la modernidad”.

“Creo que hay que tener un poquito de visión de largo plazo, o la política va a ser un reino de fanáticos en que sólo te quedas donde estás porque ahí es donde pertenecías”, agregó.

Ante los cuestionamientos por la cantidad de tuits de la institución que lo mencionaban directamente a él, el ex presidente de la entidad bancaria respondió que antes de su llegada “el banco no tenía rostro, era un banco un poco indolente respecto a la respuesta cotidiana de lo que pasaba, tenía una gestión corporativa igual que cualquier banco tradicional, no había nadie responsable, nadie que pusiera la cara”.

En ese contexto, dijo que le gustaría que sus críticos hicieran el siguiente análisis: “¿cuántas veces yo salí respondiendo críticas a la gestión del banco o pidiendo perdón por la gestión del banco, en vez de estar escondido en el palacio de mármol, donde muchas veces están los gerentes del banco?”.

El ex ministro también fue cuestionado por el tuit de despedida publicado por la cuenta oficial del banco tras su salida, el que decía “muchas gracias Sebastián Sichel por tu gestión, que ayudó a acercar BancoEstado a millones de chilenos. “¡Éxito en lo que venga! Seguiremos trabajando para apoyar a todos nuestros clientes”.

Al respecto, el precandidato dijo que “hubo un entusiasmo de alguien que mandó ese saludo y agradecimiento a través de la cuenta del banco, yo no lo hubiera hecho, la verdad, pero estaba yo fuera del banco cuando se hizo”.

En la misma línea, afirmó que “el día que me fui, yo sentí una emoción profunda porque estaba el edificio lleno de gente aplaudiendo, agradecida un poco por haber puesto la cara cuando muchas veces el que pone la cara es el mesonero, el cajero es el que se come las críticas, y yo me fui muchas veces a las filas a dar explicaciones”, afirmó.