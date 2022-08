Sebastián Sichel reveló el grave motivo por el que abandonó la DC

“Fui DC como cuatro años en mi vida y cuando caché que estaban medios corruptos me fui", declaró el independiente.

El ex candidato presidencial, Sebastián Sichel, fue el nuevo invitado del programa “Pero Con Respeto” de CHV, donde junto a Julio César Rodríguez reveló detalles respecto a su salida del partido de la Democracia Cristiana, asegurando que vio cosas que no le gustaron para nada, porque se estaban poniendo “corruptos”.

El ex ministro de Piñera notó algunas actitudes que no le parecieron correctas tras sus años de militancia en el partido, por lo cual decidió dar un paso al costado. Siendo un político independiente en la actualidad quien va por el Rechazo, tras haber votado Apruebo en primera instancia.

“Fui DC como cuatro años en mi vida y cuando caché que estaban medios corruptos me fui. Fin, se acabó. Me decían ‘cómo te vas a ir, te vas a quedar sin amigos sin política’. Bueno, ‘armar un emprendimiento’, y eso hice”, añadió.

Además, explicó que “no necesito de la política para sentirme parte de algo. Si estoy en esto es porque creo que puedo ayudar al país a que le vaya mejor”. Respecto a sus múltiples cambios también comentó que para él es algo normal, pero es a la elite política la que está acostumbrada a la rigidez y no le gusta la flexibilidad.

“A la elite le molesta los cambios, porque ellos no están acostumbrados a los cambios. Les molesta los cambios sociales, políticos. Como ellos nacen en familias que les dicen qué ideas defender, como que cualquier cosa que signifique moverse de algún lado es raro y vale para los de derecha y también para la izquierda cuica. Me importa un huevo ser parte de un club social”, explicó ex presidente de BancoEstado.

Al ser consultado sobre la máxima traición en la política, reveló que fue cuando algunos partidarios fueron a almorzar a su casa y después le dieron la puñalada por la espalda y salieron a los días siguientes apoyando públicamente a otros candidatos de derecha.

Además, sobre este Gobierno señaló que “tiene un problema de inmadurez”, debido a las polémicas declaraciones que han realizado varios de sus ministros, de las cuales después deben salir a pedir disculpas públicas. “Yo creo que hay algo de soberbia, de creerte dueño de la verdad...Yo creo que ellos están equivocados en ese tono”, afirmó.

Finalmente, el excandidato presidencial desclasificó su paso por el programa de humor “Japenning con ja” donde le tocó ser extra y actuó de ninja debido a su gran tamaño. Pero, cuando llegó le pasaron un sable y un traje que lo cubría de cuerpo entero y se le veían solo los ojos.