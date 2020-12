Sebastián Sichel renunció al BancoEstado de cara a la próxima elección presidencial

Sorpresa causó la salida del ex ministro de Sebastián Piñera, Sebastián Sichel, desde la presidencia de BancoEstado, donde alcanzó a estar por 7 meses para asumir un nuevo desafío: llegar al Palacio de La Moneda como nuevo Jefe de Estado.

Si bien no le cerró la puerta a esta posibilidad, su decisión surge justo cuando Mario Desbordes deja el gobierno para embarcarse con todo a la presidencial. Por medio de un comunicado, declaró así su renuncia.

“(…) tengo que irme, hay minutos que uno tiene que dar un paso al lado, porque es relevante para la misma gestión institucional y para lo que viene hacia adelante”, indicó.

“Quedan muchas cosas por delante, pero llegó la hora de partir… lo digo con mucho dolor. Sé que aquí los amigos de la prensa van a estar ansiosos de saber qué va a pasar con mis potenciales aventuras -o no- presidenciales… esas decisiones las tomaré cuando no esté aquí, las informaré cuando no esté aquí”, agregó.

De todas maneras, Renovación Nacional deberá escoger entre Desbordes y Sichel para las primarias del partido, y quien gane, estará disponible para competir con el resto de los abanderados de Chile Vamos.