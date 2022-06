Sebastián Sichel reafirmó por qué opción votará en el Plebiscito

"Mi convicción política es que no aprobar es una forma de abrir otras vías igualmente democráticas para tener una mejor Constitución en el futuro", explicó.

El ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, anunció que votará rechazo en el plebiscito de salida al texto constitucional propuesto por la Convención, que se realizará el próximo 4 de septiembre.

En una columna de opinión publicada en El Mercurio el pasado viernes, el ex ministro de Desarrollo Social señaló que votó “Apruebo como una oportunidad para salir de la crisis institucional que impedía lograr acuerdos que permitieran a Chile tener una economía y una democracia más inclusiva, distribuyendo de mejor forma el poder económico y el político”.

“Lamentablemente, he llegado a la convicción de que el texto de la Convención no solo puede profundizar esta crisis y hace imposible avanzar en esos resultados“, agregó.

El ex presidente del Banco Estado recalcó en que se ha “convencido por razones personales: esperaba que el texto buscará interpretar, si no a todos, al menos a la gran mayoría de los chilenos, incluso más allá de los que votamos Apruebo. Así terminaríamos con el trauma de la Constitución del 80: una hecha en democracia sería la forma de encuentro entre los chilenos, la hoja de ruta común del futuro”.

“Pero el resultado es el contrario: es el triunfo de la mayoría de turno que impulsa el texto que siente ‘su’ Constitución y que busca aprobarla, aunque sea por un voto, incluso menos de los que votaron Apruebo. Eso solo dejará abierta otra herida para siempre en el futuro”, indicó.

El ex presidenciable también aseguró que se convenció “por razones jurídicas: es un mal texto y no hay armonización que pueda salvarlo. No solo es su extensión o vaguedad, sino la concentración de poder en una cámara política y la debilidad en que deja a las personas para protegerse del abuso, particularmente el estatal. Nada bueno puede resulta de un texto que inventa un sistema que hace del poder político y su ejercicio un instrumento aún más poderoso e ilimitado”.

Una última razón para el ex candidato presidencial reside en el “chantaje”, que según él “es absurdo hacernos creer que aprobar este texto es el único camino para tener una nueva Constitución, lo que haría del plebiscito un trámite y del borrador una verdad revelada. Lo que se juzga es un texto particular de estos constituyentes en especial”.

“Mi convicción política es que no aprobar es una forma de abrir otras vías igualmente democráticas para tener una mejor Constitución en el futuro”, explicó. Frente al plebiscito del próximo 4 de septiembre, el político de la centro derecha expresó que “debió ser el día en que los chilenos nos reencontráramos para abrazar el futuro común, en que renaciera la esperanza de profundizar el camino hacia una sociedad más justa. Pero la realidad no será esa: esa noche se ahondarán nuestras divisiones”.

El ex secretario de Estado añadió: “Pase lo que pase, transformará esa noche que debía ser una celebración colectiva, en una noche de ganadores y perdedores. De chilenos buenos y chilenos malos. De identidades encontradas. Un país más separado y partido en dos, igual o peor que donde estábamos antes“. “Tenemos nuevas posibilidades de hacer bien las cosas. Pero no debemos conformarnos con esto. Así no. No apruebo“, cerró.