Sebastián Sichel lanzó toda "su artillería" contra Lavín por críticas de su vocero Rodolfo Carter

El candidato presidencial de centro derecha afirmó que el abanderado presidencial de la UDI está cometiendo errores propios de la vieja política al confiar en el alcalde de La Florida.

El candidato independiente inscrito en la primaria de Chile Vamos del 18 de julio, Sebastián Sichel, emplazó a su contendor de la UDI, Joaquín Lavín, por las declaraciones de su nuevo vocero y alcalde reelecto en La Florida, Rodolfo Carter.

Durante su primera entrevista en el cargo, Carter rompió el acuerdo de “no agresión” que pactaron las cartas presidenciales del oficialismo y arremetió contra Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel.

Respecto al ex presidente del BancoEstado, Carter lo calificó como una “creación de La Moneda”, porque “nunca ha ganado una elección”. Mientras que a Briones lo situó como “parte del problema que estamos viviendo”.

Tras enterarse de sus dichos, Sebastián Sichel dijo no entender cómo Joaquín Lavín, va a “tener un vocero que habla a través tuyo, que destroza y destruye todo lo que rodea para obtener ventajas políticas”.

“No se puede estar 30 años tratando de ser presidente de la República o perseguir un cargo y otra vez cometer el mismo error de esa vieja política que a mi, personalmente, me da asco y a la mayoría de los chilenos nos tiene reventados”, cuestionó el "independiente".

El ex ministro de Desarrollo Social también le recordó a Joaquín Lavín y a Rodolfo Carter que la carrera presidencial “no es farándula, no es un show”.

“Necesitamos colaborar y pensar cómo darle un mejor futuro a los chilenos, que es lo que no estamos haciendo con estos show. En vez de hacer una estrategia al futuro, hace una estrategia del pasado (…) quizás ese es el problema cuando uno intenta sucesivamente ser presidente de la República, que finalmente parece ser más importante el objetivo que el contenido”, cerró.