Sebastián Sichel destroza a Franco Parisi tras su retorno a Chile

El ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, reaccionó a la llegada del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien volvió a nuestro país tras varios años viviendo en Estados Unidos, desde donde incluso lideró su campaña a La Moneda en 2021.

“Estoy contento porque renegoció su deuda de pensión de alimentos, por lo menos, espero que se ponga al día y cumpla el mínimo deber de todo padre de pagar su pensión de alimentos y no andar arrancado”, dijo el también exministro de Desarrollo Social.

En ese sentido, Sichel afirmó que el arribo de Franco a Chile “pasa piola. Es como que llegó un candidato presidencial, y no, llegó un padre deudor de alimentos por casi cinco años, y apareció porque renegoció la deuda”.

“En los 90 estaba el semanario de lo insólito, con noticias freaks, esta es una de esas noticia: tuvimos un candidato presidencial que no puso un pie en Chile durante cuatro años, no hizo campaña, recibió devolución del Servel y es noticia que haya llegado un año después”, agregó.

“Obvio tengo sangre en el ojo porque compitió conmigo, pero me pareció un candidato que no estaba habilitado para competir, porque las reglas de la democracia chilena son demasiado laxas. Es muy extraño que pueda competir un candidato en ausencia”, complementó.

Aprovechando la instancia, Sichel realizó una crítica al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, afirmando que viven en una “desprolijidad sistémica”

“Lo que está haciendo el Gobierno es bien impresionante en el 2023, debe estar en los anales del peor inicio de un año desde el retorno de la democracia. En 25 días se ha provocado más crisis que lo que puede provocar un Gobierno en los mismos cuatro años“, expuso el excandidato presidencial.

“Hay cierta puerilidad en el Gobierno, en el sentido pueril de acciones de niño pequeño, en la toma de decisiones que no está magnificando el rol que le compete en la conducción del país y eso es lo más relevante de las crisis que hemos vivido”, agregó.

Bajo ese contexto, Sichel ejemplificó: “Los indultos, cuando dicen desprolijidades, es decir, se me perdió la tarea, profe póngame mala nota, y no, un gobierno no comete desprolijidades cuando va a indultar y va a tomar una decisión política, debería ser el día con más fineza, con más prudencia. No es desprolijidad, es un error”.