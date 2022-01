Sebastián Sichel confesó que lo "traicionaron" en medio de su carrera presidencial

Luego de pasar dos meses desde su derrota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Sebastián Sichel realizó una serie de reflexiones, intentando explicar su derrota y el posterior triunfo de Gabriel Boric en el balotaje de diciembre.

“Necesito mirar con distancia personal la elección. Estar lejos me ayudará”, comienza señalando el exabanderado de Chile Vamos. Por lo mismo es que se irá a vivir un semestre a Italia, junto a su familia.

“Hubo una especie de rebelión de las clases medias respecto de los modelos tradicionales de la política chilena con el eje izquierda y derecha”, intenta explicar el proceso eleccionario, en entrevista con Revista Sábado.

“Un pecado en la élite política chilena es que no entiende a la clase media y que ha actuado con soberbia (…) La tragedia de Kast fue ofrecer desesperanza y miedo, y el acierto de Boric fue ofrecer esperanza, aunque no creo en la fórmula que utilizará”, añadió.

Pero también el exministro de Sebastián Piñera se mostró autocrítico: “Nuestro error fue no sabernos divorciar de esto de la continuidad y del cambio (…) Cometí el error mortal de atraparme en esta pelea pequeña con los partidos de Chile Vamos, pero esto fue un problema mío, de no entender que esta elección se trataba sobre el futuro”.

Asimismo, indicó que el país cambió después del denominado estallido social, pero que su sector político “se resistió a esos cambios” y él quedó “atrapado”.

“Yo nadaba contra la corriente de una cultura que, en realidad, quería lo tradicional, lo viejo, una derecha que no hablara sobre la modernidad y que su candidato fuera Kast o alguien como Lavín. Yo les era incómodo“, reconoció.

También admitió que no era “leso” y que “no soy ningún ingenuo y es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco”, manifestó, añadiendo que al no querer que ganara Boric, “me igualaba a Kast”.

“Los que polarizaron la elección hacia la derecha y patearon el avispero son los que hicieron que ganara Boric”, finalizó.