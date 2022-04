Sebastián Piñera sufrió una dura caída en el ranking de los más millonarios del mundo

Un duro golpe sufrieron los multimillonarios de nuestro país, luego que la Lista Forbes, reveló una drástica caída en sus ingresos personales.

La número uno la lista en Chile sigue siendo Iris Fontbona, la matriarca de la familia Luksic. De acuerdo a la publicación, si bien duplicó su fortuna de US$ 10.800 millones en 2020 a US$ 23.300 millones en 2021, perdió el pasado año unos US$ 500 millones para un valor neto estimado en US$ 22.800 millones.

En segundo lugar quedó Julio Ponce Lerou, quien controla SQM, y también perdió US$ 500 millones durante el pasado año para quedar con una fortuna valorada este año en US$ 3.600 millones.

En tercer lugar está el fundador de Cencosud, Horst Paulmann, quien el año pasado dejó la presidencia de la compañía debido a motivos de salud que se mantienen bajo estricta reserva en su entorno de hierro, y la puso en manos de su hija menor, Heike Paulmann.

El patriarca Paulmann y su familia manejan una fortuna de US$ 3.300 millones.

En cuarto lugar el único que subió de puesto: Jean Eric Salata, CEO de la firma de inversiones Baring, quien agregó US$500 millones a su valor neto de 2021 y ahora tiene US$ 2.900 millones.

Mientras que la caída más controvertida fue la del ex Presidente Sebastián Piñera, quien cayó del cuarto al quinto lugar, debido a que su riqueza bajó US$ 100 millones en comparación con 2021. Ahora registra un valor neto estimado en US$ 2.800 millones.

Por otro lado, Álvaro Saieh Bendeck, accionista de Itaú CorpBanca y fundador de Grupo Copesa, quien el año pasado registraba una fortuna de US$ 1.800 millones, quedó en el séptimo lugar del ranking local, pero este año quedó fuera de la lista.

También Luis Enrique Yarur Rey, presidente del BCI, quien el año pasado entró en la última posición de la lista con US$ 1.300 millones pero este año quedó fuera.