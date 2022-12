Sebastián Piñera respondió a las duras críticas que lanzó Ricardo Lagos en su contra

El ex Presidente de la República, Sebastián Piñera. respondió a las fuertes críticas que recibió de parte de Ricardo Lagos por su gestión. Todo comenzó cuando el representante de la Concertación dijo en un conversatorio: "¿Qué es lo que hizo el aumento de la presión tributaria en Chile? ¿En cuánto se empezó a endeudar? (…) con (Sebastián) Piñera empezó a subir y con Bachelet siguió subiendo y con Piñera terminó de subir. Antes del COVID-19".

"Se endeudó Chile el equivalente de por lo menos 3 o 4 puntos del PIB, porque no alcanzaban los ingresos fiscales, pues, entonces se endeudaba. ¿Cuál fue la solución? Endeudemos a Chile", añadió Lagos.

Las palabras del "gran estadista" fueron replicadas por el exMandatario en el conversatorio organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica.

Sebastián Piñera se lanzó contra Lagos.

"Las declaraciones del ex Presidente Lagos no fueron afortunadas por lo siguiente. En primer lugar, porque no se ajusta a la realidad. Y segundo, porque tampoco considera las circunstancias", indicó. "En el segundo gobierno la deuda creció. Claro que creció, porque tuvimos que enfrentar cuatro crisis que nunca habíamos conocido en Chile", agregó.

"Pero creció menos de lo que había crecido en el segundo gobierno de la Presidente Bachelet, que no tuvo que enfrentar esas crisis. Así que desde ese punto de vista, quiero clarificar que el tema de responsabilidad fiscal es un tema que estaba muy presente en nuestro gobierno", cerró el empresario.