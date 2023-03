Sebastián Piñera respondió a la idea de ser candidato en las presidenciales de 2025

El ex Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, participó durante la jornada del pasado domingo en el programa Mesa Central de Canal 13, donde respondió a la idea de llegar a La Moneda en un tercer periodo presidencial.

En conversación con Iván Valenzuela, el ex Jefe de Estado se refirió al próximo proceso constituyente, dio su mirada sobre el actuar del gobierno del Presidente Gabriel Boric y la crisis que generó los incendios forestales en el país.

Además, se refirió a los dichos de Gonzalo Cordero, quien señala que ve movimientos presidenciales en el alcalde de La Florida Rodolfo Carter, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei y en su persona.

“Acertó en dos de tres. Yo creo que son muchos más los que tienen aspiraciones”, comenzó diciendo. “No está en mis planes nuevas candidaturas”, comentó el ex Presidente sobre los dichos del experto en comunicación política.

“Yo he sido Presidente de Chile dos veces y déjeme decirle que nunca dejaré de agradecer a mis compatriotas el honor en la responsabilidad que me otorgaron (...) y no tengo ninguna pretensión de una nueva candidatura”, concluyó.