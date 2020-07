Sebastián Piñera presentó plan de apoyo económico para la clase media

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció un plan especial de apoyo a la clase media, que amplía los beneficios que cubren los de la Red de Protección Social.

El anuncio -que se venía anticipando hace días- fue presentado por el mandatario, quien confirmó que se implementarán cuatro programas, tras un acuerdo en conjunto con distintas fuerzas políticas.

Créditos blandos COVID

El primero tiene que ver con créditos COVID que serán financiados y administrados por el Estado. Estos contarán con una tasa interés del 0%, y beneficiarán a trabajadores y emprendedores no cubiertos por el plan que protege a los que emiten boletas de honorarios, cesantes o suspendidos, y que hayan sufrido una caída en sus ingresos durante la pandemia.

Estos financiarán hasta un 70% de la caída en los ingresos por 4 meses, con un tope $2.600.00. Contarán con un año de gracia y tres años para el pago de hasta cuatro cuotas de 650 mil pesos, dependiendo del nivel de ingresos. Esta medida buscará beneficiar a 600 mil familias del país.

Postergación de dividendos hipotecarios

Tras un acuerdo con los bancos, e incluyendo garantía del Estado, los deudores hipotecarios de primera vivienda, que cumplan con los requisitos y hayan sufrido caída significativa del sueldos, y que no hayan accedido a postergaciones similares, podrán postergar hasta por 6 meses sus dividendos.

Estos deberán ser pagados al término del periodo del crédito actual, y corre para viviendas con valores menores a 10 mil UF que no tengan mora superior a 29 días.

Ampliación programa de subsidio para arriendos

El nuevo subsidio se extiende por tres meses y va dirigido a familias de ingresos medios y bajos que hayan experimentado reducciones en el sueldo (más de 30%), contemplando así 50 mil nuevos subsidios habitacionales.

Estos son subsidios de hasta 150 mil pesos por 3 meses, para arriendos de hasta 400 mil pesos.

Ampliación de Créditos con Aval del Estado para estudiantes de educación superior

Actualmente son 760 mil estudiantes los que cuentan con el CAE, gratuidad o becas. Ahora Piñera confirmó que para ampliar el beneficio se abrirá un nuevo proceso de postulación para permitir que hoy quienes no cuentan con beneficios pueden recibirlo.

Se espera que 130 mil estudiantes puedan acceder al crédito, con una tasa preferencial del 2% pago. Además, se contempla hasta el 10% del sueldo del nuevo profesional para pagar el CAE cuando el estudiante sea profesional. En caso de que no pueda hacerlo, no pagará si no está generando ingresos.

“Estamos acogiendo a un llamado de muchos sectores, y que muchos estudiantes esperando. Este plan significará una ayuda para un millón de familias”, anunció Piñera, que confirmó además un pago de 1.500 millones de dólares para estos programas.