Sebastián Piñera se refirió a su polémico paseo sin mascarilla en Cachagua

El Jefe de Estado explicó que se encontraba en una "caminata bastante solitaria" en la playa y, de improviso, algunas personas le pidieron tomarse selfies.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se disculpó tras ser visto paseando sin mascarilla en la playa de Cachagua y sostuvo que "sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error".

A través de una historia desde su Instagram personal, el Mandatario relató que "ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto".

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", indicó el Jefe de Estado.

Además, señaló que los "cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos".

El líder del país fue visto en el balneario donde se encuentra su segunda vivienda, acompañado de tres personas y sacándose fotos sin resguardar el distanciamiento social ni usar mascarilla.

Según el Plan "Playa Segura" impuesto por el Ministerio de Salud, el uso de mascarilla es obligatoria en todo momento, salvo al ingresar al agua y cuando la persona no esté en movimiento, a dos o más metros de distancia de otra persona, además de mantener el distanciamiento físico.