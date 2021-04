Sebastián Piñera llamó a CHV para reclamar por ácido comentario de Julio César Rodríguez

El Jefe de Estado llamó a un alto ejecutivo para quejarse de que el conductor hablara de la "variante Piñera" del Covid en Contigo en la Mañana.

Patético. Una vez más el Presidente de la República, Sebastián Piñera, parece estar desconectado de los temas que realmente son importante para el país.

En esta oportunidad, el medio Interferencia reveló que el Jefe de Estado llamó a un alto mando de CHV para detallar su enojo por las palabras del animador de "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez, quien durante un despacho realizado junto al periodista Francisco Sanfurgo, no dudó en realizar un potente descargo ante las largas filas que habían para pagar el permiso de circulación.

"Le piden a la gente que se quede en casa, pero obligan a pagar el permiso. La verdad es que así no se puede, porque estas aglomeraciones y filas que se ven por el pago del permiso de circulación están auspiciadas por la autoridad", comenzó diciendo.

Rodríguez apuntó con un directo mensaje a las autoridades, quiénes serían los principales responsables de la crítica situación en la que se encuentra actualmente el país.

"Todo lo que me afecta no está en pandemia y todo lo que me beneficia está en pandemia. Entonces, ¿Qué es lo que es esto? No es ni la variante brasileña, ni la variante Nueva York, esta es la variante Piñera, le vamos a poner, una variante gubernamental", sentenció potentemente Julio César.

🔴🇨🇱 NOTABLE #JulioCesarrodriguez por largas filas en el último día de permiso de circulación: "El estado no se hace cargo. Esto es una tontera (...) esto no es la variante brasileña ni la variante New York, esta es la VARIANTE PIÑERA" #ContigoCHV #variantePiñera #ApagaEl13 pic.twitter.com/DMKcDS00mt — MegafonoPopular® (@MegafonoPopular) March 31, 2021

Según Interferencia, el Presidente Sebastián Piñera no pudo ocultar su enojo y decidió llamar directamente a Jorge Carey, presidente ejecutivo del canal de TV, según confidenciaron fuentes de palacio y de la estación televisiva.

"Piñera le habría dicho en tono personal pero molesto al alto ejecutivo que criticar la gestión del gobierno era una cosa, pero ridiculizar la figura presidencial era otra", reveló el medio nacional.