Sebastián Piñera definió su posición respecto al Plebiscito Constitucional

El Jefe de Estado señaló que "el camino de la hoja en blanco no es el mejor camino para Chile".

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, afirmó que pese a un eventual triunfo del Rechazo en el Plebiscito del 25 de octubre, su Gobierno podría impulsar una modernización de la Constitución a través del Congreso.

"Cuando me refiero a los caminos, me estoy refiriendo a lo principal. Si es el camino de la Asamblea Constituyente o de modificar, perfeccionar, mejorar la Constitución. (...) El otro camino, es que todos hagamos un firme compromiso de otorgarle al Congreso que vamos a elegir el próximo año este mandato especial de perfeccionar, modernizar nuestra Constitución", dijo el Mandatario a La Tercera.

Según Piñera, esta alternativa está vertida en su programa de Gobierno, y además recordó el proyecto de ley en la materia que fue ingresado al Parlamento en el segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

"Por eso creo que Chile, gane el Apruebo o Rechazo, necesita lograr un acuerdo que nos dé una Constitución que nos una, que dé un marco de unidad, de estabilidad para poder enfrentar y procesar las legítimas y necesarias diferencias que tienen que existir en una sociedad libre y democrática como la nuestra", destacó.

En esa línea, el Jefe de Estado señaló que "el camino de la hoja en blanco no es el mejor camino para Chile", pues cada vez que se opta por esta vía "se transita en caminos donde hay demasiados riesgos e incertidumbre" al "olvidarnos de toda la tradición constituyente de nuestro país, que viene del año 1833 o antes".

"No creo que el camino sea el de renegar de todo lo que hemos hecho. Comprarnos la tesis de personas que no conocieron ese mundo y que sostienen que el mundo comienza cuando ellos llegaron, y que hay que partir de cero, creo que es un error. Y eso no lo planteo yo, vea lo que dicen mucha gente de la Concertación, que dice lo mismo", añadió.

Por otro lado, tal como lo hizo al ratificar el acuerdo constitucional de noviembre, Piñera reiteró los principios básicos que le gustaría ver reflejados en una nueva carta magna, desde que "reconozca y proteja en forma eficaz derechos fundamentales de los chilenos", fomente la separación de poderes del Estado y la descentralización del país, hasta que dicte "una responsabilidad fiscal y macroeconómica para enfrentar estas olas de demagogia y populismo que están asolando al mundo entero".

"Ese es el puerto del destino. Y yo le puedo decir una sola cosa, y esta es mi impresión: que en Chile Vamos, los caminos nos han separado, pero el puerto de destino nos une y tengo la impresión que, al otro lado, en la oposición, ocurre justo lo contrario", aseguró, sugiriendo además que "igual como yo soy explícito al decir qué me gustaría que estuviera en la Constitución, que ojalá otros sectores hagan lo mismo. En esa materia se ha escuchado muy poco".