Sebastián Piñera defendió la labor de Carabineros en la crisis social

El Presidente Sebastián Piñera respaldó el actuar de Carabineros y sostuvo que el general Rozas "ha hecho todo lo que está a su alcance" para mantener el orden público en el país.

Tras más de dos meses de crisis social en el país, el Presidente Sebastián Piñera dio una extensa entrevista al diario La Tercera, donde manifestó su total apoyo a la labor que realiza Carabineros para mantener el orden público en el país.

"Estoy consciente de que en algunos casos los derechos humanos no fueron respetados, fueron abusados o atropellados por mal criterio o por uso excesivo de la fuerza", partió.

"Cuando los carabineros salen a las calles, salen a proteger a la gente, a cuidarla. ¿Significa eso que todos actúan dentro del marco de la ley? No. Estoy consciente de que algunos no respetaron las leyes, no cumplieron los protocolos, hicieron uso excesivo o abusivo de la fuerza o actuaron con mal criterio y atropellaron y violentaron derechos humanos de las personas. Y eso no puede ser tolerado", agregó Piñera respecto al actuar de Carabineros.

Respecto a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, el Mandatario dijo que "estoy de acuerdo que los atropellos a los DD.HH. son graves y que fueron reiterados. El tema para mí es un tema extraordinariamente sensible, es algo que heredé de mis padres y por eso para mí es un tema que no solo tiene una dimensión ética y moral, sino que me afecta lo más íntimo".

"A lo largo de mi vida, el respeto a los derechos humanos ha sido un patrón de conducta permanente. Y por esa razón, yo lamento y siento cada una de las muertes, cada uno de los atropellos, pero también, y esto no es para equiparar, sino que simplemente para ponerlo en contexto, vivimos días de extrema violencia", agregó .

La labor del General Mario Rozas

Sobre el actuar del General Director de Carabineros, Mario Rozas, el Mandatario lo defendió.

"Tengo la firme convicción de que el general Rozas ha hecho todos los esfuerzos a su alcance para prevenir y evitar atropellos a los derechos humanos y que cuando estos han ocurrido ha hecho todos los esfuerzos para que esos casos no queden en la impunidad a través de sumarios internos de Carabineros y de poner los antecedentes en manos de la fiscalía y, posteriormente, de los tribunales", cerró.