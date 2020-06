Sebastián Piñera cumplió el deseo de un niño en Rancagua

Nos alegra ayudar en estos tiempos de pandemia y apoyar a que más niños continúen con sus estudios", declaró el Jefe de Estado en una publicación en su cuenta de Instagram.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, en compañía de la Primera Dama, Cecilia Morel, sorprendieron a un niño de 7 años de Rancagua con un regalo que había anhelado para poder estudiar en medio de la pandemia por Covid-19.

Se trata de Tomás, estudiante de segundo básico del Colegio Nazaret de Rancagua, quien escribió una carta a la Primera Dama para pedirle Internet para poder estudiar en su casa, ya que está con clases a distancia.

"Quería pedirles su ayuda, a causa del coronavirus no he podido ir al colegio, me envían tareas y trabajos por Internet, pero no tenemos Internet en casa y tengo que estar yendo a la casa de mi tía Valeska a estudiar y hacer trabajos. Usted podría ayudarme Primera Dama, espero que lean mi mensaje, se despide Tomás Padilla", señaló en su carta el pequeño de 7 años.

Por lo mismo, el Mandatario aseguró que gracias a las gestiones de la Subtel y la empresa Mundo pudieron sorprender a Tomás en su cumpleaños con un año de Internet y Televisión gratis para que pueda hacer sus tareas.

"Nos alegra ayudar en estos tiempos de pandemia y apoyar a que más niños continúen con sus estudios", declaró el Jefe de Estado en una publicación en su cuenta de Instagram.