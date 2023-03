Sebastián Piñera advierte que colaborará con el nuevo proceso constituyente

El ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, participó el pasado domingo en el programa Mesa Central de Canal 13, donde en conversación con Iván Valenzuela abordó el nuevo proceso constituyente, el actuar del gobierno del Presidente Gabriel Boric y la crisis que generó los incendios forestales en el país, entre otros.

En ese sentido, el otrora Jefe de Estado sostuvo que se mantendrá activo durante el debate para crear una nueva Constitución y que colaborará con los constituyentes, aunque recalcó que no participará de la respectiva franja electoral: "Voy a colaborar con ideas, con aportes, con contenido, voy a participar apoyándolos en sus campañas pero no en una primera línea, no voy a participar de la franja", precisó.

En ese sentido, pidió no presidencializar el asunto: "Sería un tremendo error porque tendríamos a todos los precandidatos presidenciales que son muchos, no estoy en esa lista, y estarían ganando posiciones. Tampoco creo que hacer una especie de anticipo de las elecciones parlamentarias... dejemos a los candidatos de la Convención desplegarse por 60 días", aseguró.

Finalmente, el ex Jefe de Estado criticó el fallido proceso constituyente pasado: "Fue una muy mala experiencia en la forma y el fondo, ahora tenemos una tremenda oportunidad", dijo.