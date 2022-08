Sebastián Izquierdo trató de "hueones" a sus "fans" luego que nadie aportó dinero para su libro

El vago insignia de Capitalismo Revolucionario dijo que nadie quiso aportar con dinero para poder imprimir su nuevo proyecto literario.

Sebastián Izquierdo.

El fundador y líder de "Capitalismo Revolucionario", Sebastián Izquierdo, publicó un polémico video en su canal de YouTube, donde indicó que dio marcha atrás en el lanzamiento de su libro, luego de no tener recursos económicos para poder imprimirlo.

La figura más polémica de la ultraderecha tenía una campaña a través de un grupo de Telegram, donde compartió información acerca de la preventa del texto a $20 mil pesos. A quienes le depositaran, les enviaría el material en formato PDF y el dinero recaudado sería precisamente para su impresión.

Sin embargo, durante las últimas horas subió un video donde tituló que “El libro no va a poder ser”. “¿Cómo están? Buenas tardes. Les quiero comentar que no va a haber libro”, comienza su monólogo con cierta desazón frente a la cámara, en lo que parece ser un live. “El libro está escrito, está listo, pero la verdad es que se lanzó una preventa hace como un mes, poco más, dos meses, en el canal de Telegram para que se juntara la plata para imprimirlo”.

“Y ninguna persona compró la preventa”, añadió enseguida. “Nadie. Ni la Clau ni el Alex, que ahora llegan y dicen ‘hola’. Se lanzó la preventa y no la compraron, no quisieron aportar con el dinero”. “Entonces”, continuó, “el libro está escrito, se pagaron las carátulas, (pero) imprimirlo sale más de 500 lucas y nadie pagó la preventa, que se publicó: puedo sacar pantallazo y mostrarles que en Telegram se publicó”.

Luego, el ultraderecha se enojó con algunos seguidores que le comentaban el video: “No supe de la preventa”, lee el comentario de alguien. “No está atenta al Telegram, pue. Entonces no es seguidora mía. Los seguidores míos son los 10 o 20 hueones que están atentos al Telegram. Esos son los únicos que son mis seguidores… Porque no se enteran, no se enteran de nada, ven el puro YouTube porque es entretenido, pero no están dispuestos a hacer nada más que no sea entretenido”.

“El libro no está, no se puede, no hay libro”, insistió en su video. Por otro lado, un usuario le reprochó que “20 lucas por un PDF era demasiado”. Fue ahí cuando el líder de Capitalismo Revolucionario indicó que “la intención no era que ustedes compraran el PDF a 20 lucas, ahueonao. La cuestión era juntar la plata para imprimirlo”.