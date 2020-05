Sebastián Izquierdo fue funado por "sapo" en redes sociales

El líder de "Capitalismo Revolucionario" se convirtió en tendencia nacional por su patético actuar.

Un complicado momento vivió el líder del grupo de ultraderecha "Capitalismo Revolucionario", Sebastián Izquierdo, quien subió una serie de tweets delatando a sus compañeros extremistas a favor del "Rechazo" por una nueva Constitución Política de la República (CPR).

El violentista usó su cuenta de Twitter para referirse a la formalización que tendrá por los ataques en las marchas de su sector político. En la misma red social, el extremista publicó que: "Hoy la fiscalía se querelló en mi contra y la PDI allanó mi oficina. Ahora necesito de su apoyo. No se olviden que yo los defendí. Sean patriotas. Yo no hice nada mal. Los que estuvieron en Vanguardia sepan que los van a ir a buscar. No hablen porfa #Rechazo".

Además, el extremista denunció que el Presidente Piñera lo quiere ver sin vida.

"Sebastián Piñera me quiere ver muerto. Si me voy preso adentro me van a querer "Suicidar". Les pido que me ayuden y me apoyen. Igual aviso que no van a dar conmigo. No me pienso entregar", detalló.

Sin embargo, lo más intenso vendría después, ya que Izquierdo subió el tono en la conversación y empezó a delatar a los otros terroristas de ultraderecha.

"Loco, paren de preguntar si los sapie. No he hablado con la PDI ni con los pacos. Si me preguntan quiénes eran de Vanguardia voy a decir la verdad. Me cansé de estar tapando a hueones que ahora andan mariconeando", señaló.

"No entiendo la fijación conmigo. Se olvidaron que habían otros líderes en la vanguardia. David Yañez de Aún tenemos patria también lideró las defensas del rechazo y la @PDI_CHILE jamás lo a nombrado. Paren la injusticia #TodosSomosIzquierdo#TodosSomosSeba", contó.

"Si van a investigar a la gente de CR es justo que investiguen a la gente de @Accion_ID@Auntenemospatr1 y los maricones de @PartidoLibertCH . Todos estábamos metidos y defendiendo o apoyando la marcha. Me están escribiendo por interno que no los vincule. No sean maricones ahora", agregó.

Finalmente, el líder de Capitalismo Revolucionario subió un comunicado sobre toda la situación.

Trolleado

El hecho causó la rápida respuesta de los usuarios en Twitter, quienes se burlaron del denominado "sapo" de la derecha.

