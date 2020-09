Sebastián Izquierdo fue blanco de burlas tras lanzar patética amenaza en redes sociales

El fanático de ultra derecha nuevamente hizo el ridículo con sus "advertencias" en Twitter.

El líder de Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, nuevamente fue el blanco de críticas tras emitir unas patéticas advertencias en su cuenta de Twitter, donde anunció que se irá del país pese a su arraigo nacional.

El vago por excelencia reclamó que no se siente escuchado y considera que nadie ha aprendido nada de sus enseñanzas, por lo que expresó todo su malestar en la red social. Como suele suceder, una vez más fue humillado por los cibernautas.

"Lo que he intentado desde el principio es que aprendan: 1.-que no necesitan un líder (mucho menos a mi) 2.-que no pueden depender de los militares. 3.-que deben hacerse responsables de su patria y defenderla. Ninguno aprendió niuna wea, los que no me pusieron a mi como líder", escribió Izquierdo.

"Siguen adorando a Kast como un Dios, los que no, siguen esperando que llegue gente con uniforme a hacer el trabajo que es deber de todos (defender la patria) y siguen siendo un atajo de cobardes irresponsables, Chile se va a perder SEGURO, gane el apruebo o el rechazo", agregó el que se sacaba fotos con el líder del Partido Republicano.

"El país está condenado, yo me iré al extranjero DE LOS PRIMEROS, y cuando este allá, seré el más anti chilenos que pueda haber, los trataré a todos como PERROS, me vengaré con cada chileno que vea, por que con su cobardía y desidia han destruido este país que yo tanto amaba", concluyó.

Recordemos que Izquierdo fue formalizado junto con su amigo, Roberto Belmar, por lesiones y amenazas en las manifestaciones del Rechazo, por lo cual ya no pueden asistir y quedaron con arraigo nacional.

Revisa los comentarios de los tuiteros:

Que le pasa a este tipo — Nacho (@Nacho_twits) September 15, 2020

Teni que ser bien aweonao pa verte a vo como lider xD — Weedson.t (@CorexEdson) September 15, 2020

Este huevon tiene problemas serios en vez de arraigo a la casa de orate con el y con todos los pocos huevones tarados que lo sigien y le bailan la cueca — Koke (@Koke65638494) September 16, 2020

Gracias por dar tanto material papito. Que manera de reirme.

Ni con condorito. Que lo considero más patriota. PLOP!! — Gustavo Adolfo (@tottito109) September 16, 2020

Ya me aburrió este ....señor. bloqueo y recomiendo alejarse lo más posible de tipos que promueven la violencia como medio. Saludos. — Cano Bidegain (@BidegainCano) September 15, 2020