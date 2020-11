PDI reveló que Sebastián Izquierdo estaría vinculado a las amenazas contra la fiscal Chong

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a ocho personas en el marco de la indagatoria por amenazas a la fiscal Ximena Chong. Según las autoridades, el grupo de sujetos tendría vinculación con el grupo liderado por Sebastián Izquierdo. Por ello, la persecutora de la Fiscalía Centro Norte se mantiene con protección policial.

La investigación se realizó luego que la persecutora recibió una carta con amenazas en el mes de octubre, debido a que llevó a prisión preventiva al carabinero acusado de empujar a un joven de 16 años al río Mapocho. A su vez, la PDI realizó a primera hora de la mañana una serie de diligencias por esta situación.

Héctor Espinosa, director general de la PDI, recalcó que no era un hecho aislado, sino que se trató de un acto que fue planificado en una oficina ubicada en la comuna de Las Condes.

“Estamos investigando si están relacionados con otras amenazas. Lo importante es que quienes fueron para amenazar y amedrentar a la fiscal y a su familia están absolutamente identificados. Todos los antecedentes han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía”, destacó.

“Hay mucha información que estamos analizando, pero no descartamos vinculación con otros hechos o algún grupo en particular”, aseveró.

Sin embargo, Espinosa informó que se trata de “un grupo organizado que tenía como fin impedir que la fiscal cumpliera su rol”.

Gobierno resaltó la investigación

Por otro lado, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destacó la investigación de la PDI para dar con los sujetos detenidos.

“Valorar el trabajo de la PDI, porque todos quienes estamos en cargos públicos, que somos autoridades, que decidimos, en este caso investigaciones importantes, como puede ser el caso de una fiscal, necesitamos serlo con absoluta autonomía libertad y tranquilidad”, detalló.

“Cualquier amenaza a una autoridad que tenga que tomar una decisión relevante, importante, siempre va a atentar, no solamente contra la persona, sino que también contra la democracia”, añadió.

La defensa de Izquierdo

Por su parte, el líder de Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, se refirió a la acusación en su contra, asegurando que "ahora no solo me vinculan a mi, sino que a través mino a mi enemigo personal @joseantoniokast, esto ya es aprovechamiento político puro, todas las armas y elementos incautados llevaban el logo de la organización "Aún Tenemos Patria", organización en la que NUNCA he militado.

Además, agregó que "la manera que tiene el público de inventar SIN PRUEBAS mi supuesta relación con los detenidos en el #CasoChong es de una imaginación digna de escritores de novelas policíacas".