Sebastián Izquierdo aseguró que los aguinaldos laborales es “para la gente floja”

El reconocido vago de ultraderecha, Sebastián Izquierdo, nuevamente desató una nueva polémica en las redes sociales, al referirse al tema de los aguinaldos que se entregan cada año en los trabajos por las Fiestas Patrias o Navidad.

Sebastián Izquierdo.

En esta oportunidad, el mendigo de redes sociales aprovechó la instancia para tildar de "flojos" a todas aquellas personas que reciben este premio por su esfuerzo laboral en las diversas empresas de nuestro país.

"¿Tu señora percibió aguinaldo? No, si ninguno de los dos trabaja formalmente. El aguinaldo es para gente floja que tiene jefe, patrón. Para el que se levanta temprano. Esa gente es despreciable, no merece siquiera participación en la sociedad", indicó el vago que andaba pidiendo dinero para publicar su libro.

"Esa gente que anda todo el día en la pega, firmando un contrato, cumpliendo las horas, qué les pasa a esos weones? Son esclavos, no reconocidos. Los ciudadanos a los que se les otorgan derechos, que no se les cumplen. Deberían quedarse ahí, como los esclavos que son", agregó.

"Yo por suerte no soy esclavo de este sistema liberal. Ustedes deberían tratar de no ser esclavos, «yo sigo un aguinaldo» (en tono de burla). Yo no recibo aguinaldo, no lo necesito, no soy esclavo. Sigamos…", cerró, ganándose una oleada de comentarios en redes sociales.