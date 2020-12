Sebastián Izquierdo aclaró su vínculo con el asesino de María Isabel Pavez

El líder de Capitalismo Revolucionario y principal mendigo de la ultraderecha, Sebastián Izquierdo, rompió el silencio y aclaró su vínculo con el asesino de la joven María Isabel Pavez.

Los dardos apuntaron contra el pseudo capitalista luego que el cuerpo de la joven fue encontrado en un domicilio en San Pablo, a la altura del 1800. De esta manera, algunos vecinos relataron que dicho inmueble pertenece al padre del líder de Izquierdo.

Ante las dudas y acusaciones, el acusado ocupó su cuenta de Twitter para referirse al hecho en cuestión.

“Respecto al lamentable femicidio de la que fue mi amiga María Isabel Pavés, yo he colaborado en todo lo que he podido con la investigación, entregando a la PDI, toda la información de la que dispongo, es todo lo que puedo decir al respecto, respeten a la familia y no politicen”, fue lo que publicó en un principio.

Por otro lado, Izquierdo también aclaró la relación que existía entre los tres, la que dejaba muchas dudas. “Conozco a mucha gente, María Isabel e Igor fueron cercanos hace algunos años, aunque hace tiempo que no nos veíamos”, expresó. Cabe destacar que el domingo 20 de diciembre comenzó una búsqueda desesperada de la familia de María Isabel Pavez, mientras que, en vísperas de Navidad, la Fiscalía Oriente logró hallar su cuerpo en un departamento de Santiago Centro.

“Con fecha 23 diciembre se logró establecer que la joven se encontraba en un departamento, en un dormitorio, sin vida. Gracias a todas las diligencias realizadas, las declaraciones tomadas y además el hecho de que el cuerpo fue encontrado en el domicilio de su expareja con quien mantenía una relación sentimental hace siete años, Igor González de nacionalidad mexicana, se solicitó al 14 Juzgado de Garantía se decretara orden de detención en su contra”, dictó Marjorie Castillo, investigadora del caso.

Asimismo, para cerrar, uno de los vecinos, quien pidió resguardo de su identidad en esta situación, comentó lo siguiente al respecto: “Esa madrugada mi mamá despertó a mi hermana porque dijo que había escuchado a una mujer pidiendo auxilio, pero no sabía de donde venía, como el departamento de nosotros da a hacia la calle se asomaron por la ventana y no vieron nada”.