Sebastián Esnaola le dio con todo a Checho Hirane por decir que el Covid-19 no es una pandemia

Todo partió durante el programa radial "Conectados con Agricultura", tras las palabras del conductor Sergio "Checho" Hirane junto a Sergio Melnick.

Cuando un auditor que les escribió para comentar lo doloroso que ha sido la pandemia del coronavirus para quienes han perdido a sus seres queridos.

"Vi un estudio científico y estoy por convencerme que esto no es una pandemia. Los números reales dicen que la probabilidad de morirse por coronavirus es igual a la que tiene un automovilista de morir manejando (…). La pregunta es ¿por qué están provocando tanto pánico con esta supuesta pandemia? Al final solo va generar mucho dolor a la gente con la perdida de empleo y la caída de sus ingresos", señaló Hirane.

Melnick agregó que "La OMS ha cometido infinitos errores, que me hace presumir una teoría conspirativa. Es absurdo que nosotros en el siglo XXI con la tecnología que tenemos, estemos tratando a esta enfermedad como se trataba a las reales pandemias de 500 años atrás paralizando el mundo. No tiene lógica".

El periodista Sebastian Esnaola le envió un mensaje al ex "humorista" a través de Twitter: "Tus miserias no tienen nombre. Si la pandemia no es tal, qué haces transmitiendo desde tu casa? O solo los pobres tienen que trabajar en la calle mientras tú te salvas solo en tu palacio? Vuelve el lunes a tu radio, si eres tan valiente. Pelotudo".

