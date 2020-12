El ex jugador de Colo Colo, y hoy comentarista del CDF, sufrió el robo de su vehículo cuando se dirigía hacia su domicilio en la autopista Los Libertadores.

Mediante su cuenta de Twitter el ex delantero del Atlante de México informó que "despues de comentar Huachipato vs. Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui una víctima más de la delincuencia en Santiago".

"Chamagol" relató que los antisociales lo bajaron de su vehículo a la fuerza para posteriormente huir en él con todas sus pertenencias.

Según comentó González, sus atacantes utilizaron la técnica de "encerrona con violencia". A pesar del atraco manifestó que se encuentra "bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados", sostuvo el sobrino de Chamaco Valdés el cual confirmó que dos horas después su automóvil fue encontrado chocado.

Según información entregada por Canal 13, el automóvil fue hallado en la comuna de Lampa por personal de Carabineros.

