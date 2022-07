Sebastián Cejas confesó por primera vez por qué se fue de Colo Colo

El icónico ex arquero de los albos reveló que su esposa le reprocha todos los días la decisión de dejar al elenco de Macul en el mejor momento de su carrera.

Uno de los jugadores más recordados en la historia de Colo Colo es el ex golero argentino, Sebastián Cejas, quien tuvo la dura misión de reemplazar a Claudio Bravo tras su partida a la Real Sociedad en el 2006. El trasandino, que actualmente está ejerciendo como DT y se encuentra sin club, fue homenajeado por el cuadro albo en el duelo ante Huachipato.

Tras su celebración en el Estadio Monumental, "Terremoto" conversó con ESPN Chile, donde desclasificó detalles de su salida del club. El argentino reveló que hubo dos culpables: Gabriel Ruiz-Tagle y él mismo jugador.“Me fui porque soy un cabrón (ríe). Sí, me arrepiento, me arrepiento. Mi señora me lo reprocha todos los días. A ver, estaba pasando una etapa de mi vida muy buena y tuve diferencias en ese momento con el presidente (Gabriel Ruiz-Tagle) por cuestiones, por ahí de formas. Nosotros teníamos que acordar a mitad de año la renovación porque eso fue pactado”, declaró.

“No sentí por ahí que me hayan tratado como me merecía y después cuando llegó fin de año que salimos campeones en diciembre, al otro día tuvimos la fiesta de despedida me acuerdo que, cruzando a Mercedes yo devolviéndome a Argentina, me invita Ruiz-Tagle a almorzar en su casa y como un cabrón en vez de decirle que me voy a Argentina, paso las fiestas y hablamos, lo mandé a hablar con mi representante y ahí la cagué (ríe). Ya no hubo vuelta atrás”, agregó.

En esa misma línea, declaró que "uno no piensa que yo estaba en lugar de privilegio y me creí más de lo que tenía que creerme y metí la pata. Por ahí, si hubiese sido un poquito más políticamente correcto, hubiese estado muchos años. Son decisiones de la vida y el cariño no se va a perder nunca, lo que se hizo no se va a perder nunca y acá el único culpable fui yo”.

Finalmente, el ex jugador reconoció que estando en Colo Colo, y con la sombra del retiro, pensó seriamente en retirarse en el cuadro de Macul: "cuando pasaron seis meses, mi idea era de quedarme tres o cuatro años más y retirarme en el club. Esa era mi idea. Mi señora quería vivir en Santiago junto a la familia porque estábamos bien".