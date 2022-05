Sebastián Abreu "destrozó" a Mbappé tras sus críticas al fútbol sudamericano

“¿Cuántos títulos tiene Francia? Uruguay tiene 2 mundiales y 15 Copas América. Le faltó Wikipedia”, dijo el "Loco" en ESPN.

Sebastián Abreu no se guardó nada ante Mbappé.

El mítico ex delantero de la selección de Uruguay, Sebastián Abreu, se refirió a las palabras del francés Kylian Mbappé, quien se refirió al bajo nivel de competencia en Sudamérica para luego disputar el Mundial. Y es que en TNT Sports Brasil, el atacante del PSG aseguró que “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

Por su parte, el ex jugador sacó a relucir el poderío de Uruguay. “¿Cuántos títulos tiene Francia, y cuántas Eurocopas, quince no? Uruguay tiene dos mundiales y quince Copas América. Le faltó Wikipedia a Mbappé”, señaló en ESPN. El exjugador charrúa explicó además que “los europeos ganan por la cantidad de europeos que van al Mundial. Hay que ver los grupos que tiene para clasificarse y la calidad de los rivales. Porque ellos jueguen con europeos no significa que esos europeos son de primer nivel”.

“Es como en la Libertadores, que van más argentinos y brasileños que el resto. Al Mundial van trece de Europa, y cuanto más, más probabilidades. Encima que son buenos, van más. Vamos a guardar lo que dijo Mbappé”, afirmó el actual entrenador de Paysandú FC.

Por último, el "Loco" apuntó a que ahora los países europeos hacen partidos con sudamericanos. “Brasil y Argentina tienen menos competencia fuerte. No tienes como prepararte porque en Europa compiten entre ellos, se cierran. No pasa como antes en la fecha FIFA que jugabas con Alemania, Holanda o España”, cerró.