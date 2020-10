"Se tiran las pelotas": Loreto Letelier publicó video denigrando a los profesores por clases online

"¡Claro po’! Hago una hora de clases en Zoom desde mi casa y me tiro las pelotas el resto del día y me siguen pagando lo mismo… ¿Le parece eso a usted justo? A mí no me parece justo para nada", lanzó.

La ex candidata a diputada de la UDI y fanática de la opción "Rechazo" a la nueva Constitución, Loreto Letelier, quien es recordada porque en su campaña política sostuvo que la educación gratis estaba en internet, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán.

En esta pasada, la mujer emitió unas insólitas declaraciones en contra de los profesores, quienes actualmente hacen clases online debido a la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

La ultraderecha criticó a los docentes por realizar sus labores mediante el teletrabajo: "¡Claro po’! Hago una hora de clases en Zoom desde mi casa y me tiro las pelotas el resto del día y me siguen pagando lo mismo… ¿Le parece eso a usted justo? A mí no me parece justo para nada".

"Yo soy partidaria que se vuelva a clases, porque además, está comprobado que el coronavirus no le hace absolutamente nada a los niños jóvenes y a los adultos saludables tampoco les pasa nada", lanzó.

Revisa sus declaraciones, que fueron rechazadas en redes sociales: