¿Se podrá dar? Manuel Pellegrini se acerca a la selección chilena

Quien ha sido noticia en los últimos días es Manuel Pellegrini. El director técnico nacional, quien actualmente está dirigiendo al Real Betis en España, estuvo siendo vinculado con un club grande de Europa. Este sería el AC Milán, quienes estarían interesados en contar con los servicios del Ingeniero para la próxima temporada.

En ese sentido, cabe señalar que el estratega nacional mantiene contrato vigente de el Real Betis y no es su estilo el dejar inconcluso un contrato con algún equipo, sumado a que en España están muy contentos con el desempeño que ha tenido en el equipo, donde también está dirigiendo a Claudio Bravo, quien lamentablemente no ha tenido mucha acción.

Con esta vinculación de Manuel Pellegrini con el AC Milán, el director técnico nacional se refirió a lo que puede ser su futuro, donde más que ir a algún otro club, estaría apuntando a la selección chilena, donde en su momento también surgió su nombre luego de la salida de Eduardo Berizzo de La Roja, algo que se ve más complicado tras la llegada de Ricardo Gareca.

En conversación con DSports, el estratega señaló que, "si me preguntas, me veo más cerca de la selección que de un club. Si es que está el espacio, ojalá que le vaya muy bien a Ricardo Gareca en estos cuatro años y que siga dirigiendo. Acá estamos en el día a día, estamos en el Betis, faltan dos años más, las cosas cambian".

Además, Manuel Pellegrini agregó que, "por ahora me voy a mantener, si se puede, dirigiendo clubes europeos. Me quedan dos años más de contrato y ojalá se puedan cumplir. No me pongo metas precampaña, porque en esta profesión hay que demostrar domingo a domingo que uno está plenamente vigente".