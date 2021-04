¡Se pasó! Stefan Kramer publicó nueva imitación de Rodrigo Sepúlveda en redes sociales

El imitador lanzó un nuevo video parodiando al periodista Rodrigo Sepúlveda a través de redes sociales

El humorista nacional Stefan Kramer volvió a sorprender a todos sus seguidores en redes sociales, luego de publicar un nuevo video imitando al periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, quien se ha ganado el cariño de los televidentes por increpar sin filtro a las autoridades a través de las pantallas de Meganoticias.

En este segundo video revelado a través de redes sociales, Kramer imitó a Sepu haciendo énfasis en algunas de las muletillas del periodista, al igual que en su primer video.

"¿Cómo les va? Yo aquí, intentando hacerme un café y no queda… eso me calienta, me da rabia, me embronca", se puede ver y escuchar a Kramer en la imitación de Sepu en una cocina.

Al final del video, Stefan en el papel de Rodrigo, dice que "bueno… buena semana, que les vaya bien… ¡por la mierda! perdón por la expresión".

Revisa el momento acá: