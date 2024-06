Se les prohíbe entrar a ese lugar: nieta de anciana revela importancia de sector clave en la investigación

En una entrevista para PB Abogada, la nieta de María Elcira Contreras, Carla Hernández se refirió a la desaparición de su abuela y las teorías que se barajan sobre su extraña desaparición hace ya 26 días. En concreto, la mujer se perdió en el fundo/ restaurante Las Tórtolas en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

Por el momento, la búsqueda se había centrado en un canal cercano al lugar sin embargo, tras no encontrarse ninguna prueba concretan se ha comenzado a barajar la posibilidad de la participación de terceras personas en el caso. “Sabemos que la Policía de Investigaciones hizo todo lo que estuvo a su alcance para encontrar a mi abuela. Entonces, entendemos que ahora estén haciendo un trabajo en oficina" apuntó durante las últimas horas su nieta.

Nieta de anciana explica importancia de lugar al que no les permiten ingresar

Hernández mencionó sobre la posibilidad de que la anciana se haya caído a un regadío que “ella, en plano, caminaba súper bien, pero en pendiente no. A nosotros nos explican que ella tuvo un shock de adrenalina y que ella se desorientó. Que pudo haberle venido como una crisis de pánico y que por eso pudo llegar arriba y haber caído en el canal”.

“Ellos creen que, en un 70%, esto fue un accidente. Un 30% dicen que puede ser otra cosa. ¿Y qué pasa? Que esto siempre se ha investigado como un accidente, entonces las pruebas estarían ya desvanecidas si es que hubiera intervención de terceros, porque el sitio del suceso ya está alterado. Y como no hay ningún indicio de que pueda ser una cosa distinta a un accidente, lo siguen manejando como un accidente” complementó sobre la hipótesis de los investigadores.

Posteriormente añadió. “Ellos nos cerraron las puertas, nosotros no podemos acceder al lugar a buscar a mi abuela. Ella se perdió ahí, y ella (la dueña) no nos deja acceder a lugar. Claro, debe decir ‘estos locos que vienen para acá a buscar a su abuela, cuando ya buscaron y no estaba’, pero tú no sabes la ‘tranquilidad’ que nos da estar en el lugar donde mi abuela se perdió, porque sentimos como que, en algún momento, podemos hacer click con algo y poder llegar a donde está ella”.

“Para cualquier persona puede ser como un poco tonto, pero estar ahí a nosotros nos refresca la memoria de ese día domingo 12 de mayo” cerró.

