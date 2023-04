¡Se fue el amor! Jorge Valdivia se borró tatuaje dedicado a Daniela Aránguiz

Una radical decisión tomó el ex futbolista profesional, Jorge "Mago" Valdivia, para dejar de lado de una vez por todas a su ex mujer, Daniela Aránguiz. Según la cuenta de Instagram Copuchas_tv1, la otrora pareja tenían inmortalizado en sus cuerpos el nombre del otro. Sin embargo, el pasado fin de semana el exfutbolista tapó por completo a la exMekano en su brazo, quien también tenía un tatuaje en su honor.

"Cuando lo vio, pensó que era de mentira, que me lo había escrito con un lápiz. Pero después cachó que tenía un parche y que era en serio. Le encantó, no se lo esperaba. Es una demostración de amor", dijo la influencer en ese entonces.

Sin embargo, ahora el tatuador encargado de realizar la cobertura para Jorge Valdivia exhibió el antes y después del dibujo.

Jorge Valdivia ya olvidó a Daniela Aránguiz.

"Jamás en mis 17 años de casado he realizado alguna conducta constitutiva de violencia intrafamiliar, ya sea en contra de mi cónyuge, o bien respecto a mis hijos. Desde hace seis meses aproximadamente adoptamos con mi cónyuge, de común acuerdo, la decisión de separarnos, haciendo abandono del hogar común de manera voluntaria, estableciendo mi domicilio en un Apart hotel", dijo el ex jugador profesional hace unas semanas.

Finalmente, aseguró que "el día 23 de febrero pasado, en hora de la mañana, y encontrándome fuera de mi domicilio, doña Daniela Aránguiz, en contra de mi voluntad y vulnerando los sistemas de seguridad de la parte hotel, ingresó a mi habitación y destruyó diversos objetos y prendas de vestir de mi propiedad, sustrajo otras especies que ahí se encontraban, y provocó una serie de daños en el interior de mi habitación, lo cual fue constatado por diversos testigos quién es me comunicaron lo sucedido".