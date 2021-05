Se enojó la PDI: Monserrat Álvarez tuvo que aclarar sus declaraciones contra la institución

El pasado viernes 7 de abril se vivió un tenso debate en el matinal "Contigo en la mañana" de CHV, donde la animadora Monserrat Álvarez reveló la historia de dos migrantes que denunciaron irregularidades de parte de la Policía de Investigaciones.

“Me dijeron: ‘Yo llegué hace dos años y medio a Chile’, con sus papeles en regla y todo, pero tienen muchos familiares que son irregulares. ‘Antes no había cómo conseguirse con la PDI algo ilegal. Nosotros hemos visto cómo este país se ha ido al tacho en dos años, porque hoy día tengo compañeros, amigos, que vienen de Venezuela, se ponen en la puerta de Extranjería, le pagan 10 lucas a un funcionarios, esperan un ratito y les traen un papel’”, relató la comunicadora.

Además, agregó que “ellos me lo dijeron: ‘A mí me da pena porque nosotros llegamos a un país que era el paraíso, que la corrupción que vivimos en Venezuela no existía, y resulta que nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos cómo esto ha cambiado en dos años’. Entonces, por eso yo digo, claro, las autoridades políticas que no pagan las contribuciones, las autoridades de Carabineros que se llevaron la plata para la casa y los Carabineros, que les pagan sueldos bajísimos, son súper susceptibles a ser corruptos”.

“Para que, de verdad, no seamos como Colombia cuando se corrompieron enteras las fuerzas armadas, también hay que enfrentar este tema”, comentó la periodista.

Sin embargo y tras varios minutos de conversación (con pausa comercial incluida), la conductora matinal interrumpió el debate para manifestar el llamado de atención del mencionado organismo.

“Quiero hacer presente que la Policía de Investigaciones, la PDI, nos ha hecho llegar la molestia frente a lo que conversamos anteriormente en el programa. Quiero aclarar que lo que yo dije fue un testimonio que, efectivamente, yo recogí de un migrante venezolano en el cual me señalaba irregularidades que ocurrían”, indicó.

Finalmente, Álvarez explicó que “esto, por cierto, no he ido yo a comprobarlo ocularmente, pero son antecedentes que yo recogí y que se los haré llegar, por cierto, a la PDI para comprobar si esa información es veraz”.