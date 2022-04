Se dijeron de todo: El tenso cruce entre Monserrat Álvarez y diputado Jorge Durán en CHV

Un tenso cruce protagonizaron Monserrat Álvarez y el diputado Jorge Durán (RN) en el matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana” tras el rechazo del quinto retiro del 10%.

El polémico legislador explicó su voto a favor de la iniciativa parlamentaria (que finalmente fue rechazada) y reiteró su dura crítica contra el proyecto acotado del gobierno.

“Este proyecto se trabajó a la noche siguiente de la comisión de Constitución. Y no sé en qué minuto se le ocurrió esta idea de salir a anunciar este proyecto cuando, al día siguiente, la subsecretaria de Hacienda no tenía idea del contenido de este proyecto”, dijo el parlamentario en el matinal de CHV.

Además, recordó que “la subsecretaria va a exponer a la comisión y dice que la implementación del proyecto del gobierno se demoraría seis meses. Entonces, finalmente, lo que terminaba diciendo la ciudadanía es que solo cubriría deudas hasta el 31 de marzo y la implementación se demoraría seis meses”.

Luego de dejar hablar al entrevistado, la animadora del espacio tomó la palabra y no se guardó nada: “Diputado, solo me quedó la duda. Usted que es de la ‘derecha social’. ¿En qué es de derecha en este minuto? Me imagino que no se avergüenza ni desconocido ser de derecha... ¿En qué se diferencia Jorge Durán de un Partido Socialista, en este minuto, en los planteamientos? ¿En qué es de derecha?”.

“Mire, mis principios y mi libertad. La libertad de emprender, la libertad de decidir sobre cómo educar a los hijos, usar los recursos de un retiro y de que un Estado debe ser eficiente y eficaz”, respondió enfáticamente Durán.

“¿Y cómo va a pagar las pensiones? ¿Cómo va a financiar un sistema de pensiones nuevo que usted está reclamando si no hay reforma tributaria? ¿Cómo lo financia?”, le preguntó Monse.

“Con una reforma tributaria y con una reforma de pensiones, una reforma de pensiones que sea tripartita, en la cual tenga un aporte el Estado, un aporte el empleador, un aporte el trabajador, y un porcentaje mucho más alto que realmente logre tener un fondo común”, replicó el diputado de oposición.

Entre dimes y diretes, el parlamentario terminó por criticar duramente a la periodista mientras se le notaba muy molesto por la situación .

“Monserrat, en distintas oportunidades, cuando a usted no le gusta algo que yo digo, lo cuestiona o lo trata de irresponsable, porque la visión mía es distinta. Bueno, yo también le digo que usted es irresponsable al tratarme de irresponsable (...) Chile hoy en día tiene empresas que generan perdidas y mucho aparataje público que no se condice con la gestión que hace el gobierno, a eso apunto yo con un Estado reducido, pero eficiente", cerró el parlamentario.