Se deshace en elogios: Gonzalo Winter derrocha amor a Sergio Lagos

En el podcast “Las ideas no muerden”, el parlamentario Gonzalo Winter de Convergencia Social descartó ser parte de la campaña que pide a Sergio Lagos como conductor del Festival de Viña del Mar en medio de las críticas a la conducción de Francisco Saavedra y María Luisa Godoy. Sin embargo, el diputado confesó ser fan número 1 del reconocido conductor y señaló varios atributos que le gustaban de él.



Cabe mencionar que entre 2006 y 2007 el periodista fue el encargado de conducir el certamen del Festival y tras la última edición hubo varios en redes pidiendo que volviera a la Quinta Vergara. Sin embargo, el año pasado señaló en una entrevista que “creo que es muy bueno que muchos tengan la oportunidad, porque fue muy triste que durante los 70′s y 80′s y principios de los 2000 incluso, sólo fuera Antonio Vodanovic”, dijo.



¿Qué dijo Gonzalo Winter sobre Sergio Lagos?



“Cuando aparece Sergio Lagos en la tele, en mi familia me dicen ‘tu amiguito’. Quiero aclarar una cosa: una de las cosas buenas de no saber de televisión ni de música ni de humor, es que mi relación con el arte es estrictamente genuina, es como ‘algo me pasa con’”, partió diciendo el legislador en el programa.



Sobre esto mismo explicó que su fanatismo por Lagos “no tiene ningún motivo”. “Ahora todos dicen ‘Sergio Lagos era un buen animador’... ¡¿Y dónde estaban, hue...?! Porque yo no soy Sergiolaguista de 2024, yo soy de Panoramix (antiguo programa del periodista en CHV). Es que es muy simpático Sergio Lagos, es muy alto, es muy guapo y tiene un talento extraordinario. Sin embargo, él quiere ser músico”, agregó.



“Como tiene esa espina clavada en su corazón, uno engancha, porque todos tenemos determinadas frustraciones (…) yo lo conocí en vivo en el matinal de Canal 13, no le dije nada, pero era más simpático que la cresta. Es la persona más humilde que te puedas imaginar. Además, baile, canta, crea, habla de política, pero con cierto margen. Es un tipo que le hace muy bien a la sociedad”, cerró.