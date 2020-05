¿Se conectó Anita?... Así es la impacta campaña que lucha contra la violencia intrafamiliar en cuarentena

View this post on Instagram

Se conectó Anita. Ayer hemos difundido en la cuenta de una de nuestras directoras un video que se hizo viral. En este video vemos cómo una mujer es agredida por su pareja durante una videoconferencia. La publicación es parte de una campaña lanzada por @fundacionanita para visibilizar una realidad que se vive dentro de muchas casas de nuestro país y el mundo, realidad que a veces queremos creer que no existe, pero que está ahí, escondida en lo privado. Si bien el video es fabricado, muestra una situación que es habitual y es absolutmente real; busca que esa conmoción que sentimos al verlo nos mueva a todos a no tolerar más ninguna forma de violencia contra la mujer. Durante el tiempo de cuarentena, han aumentado un 70% las denuncias de violencia intrafamiliar y durante el 2020 ya llevamos 16 femicidos. La violencia contra la mujer NO ES UN ASUNTO PRIVADO, no es algo que deba quedar en la intimidad del hogar, es algo que nos corresponde a todos como sociedad tratar, hablar y por sobre todo, no tolerar de nadie. Finalmente queremos también hacer énfasis en que la erradicación de la violencia contra la mujer va mucho más allá de no tolerar la violencia física de pareja, requiere además, de un trabajo en común y social que parte desde el respeto a todas y cada una de nosotras. Los invitamos a todos compartir esta campaña y así ayudarnos a visibilizar este problema que amenaza la vida de muchas. #SeConectoAnita #fundacionanita #niunamenos #bastaya #nosestanmatando #violenciadegenero