¡Se burló! Ale Valle critica a Mónica Rincón por su reacción ante visita de Patricia Bullrich

La periodista Alejandra Valle se fue con todo en contra de Mónica Rincón por su reacción en CNN al confirmar que entrevistaría a Patricia Bullrich en su visita en Chile. Valle incluso la imitó de forma burlesca y aseguró que la política venía a defender las medidas que ha implementado Javier Milei en el país vecino que ha enfrentado fuertemente a la oposición.

“¿A qué vino Patricia Bullrich? A pasearse por todos los programas” partió diciendo la comunicadora en su programa La Voz de los que Sobran. Así mismo comentó que la política Argentina venía a “defender las políticas de Milei y viene también semi a dar cara por esto del Hezbollah que dijo y que tapó diciendo que van a permitir la extradición de Apablaza, que fue parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, asesinato de Jaime Guzmán, eso es lo que vino a decir a Chile”.

Ale Valle se burla de Mónica Rincón

“Yo vi CNN, en donde Mónica Rincón estaba en éxtasis y decía con una sonrisa de oreja a oreja: ‘Esta es la primera entrevista que da Patricia Bullrich en nuestro país’, para no preguntarle por qué el Ejecutivo es el que va a mandar a Apablaza a Chile y si es el Poder Judicial” contó con bastante molestia.

Finalmente explicó que “en un país donde supuestamente existe democracia, el que tiene que decidir si extradita a Apablaza a Chile o no. Entonces,salió la ministra Camila Vallejo y dijo ‘esto no tiene ninguna novedad’, o sea, aquí no hay nada, si no es el Ejecutivo el que decide, por ende ahí hay ideología y no sólo economía”.

Para La Tercera, Bullrich lamentó sus declaraciones sobre un posible ataque de Hezbolá en Chile. "Lamento que haya parecido como que yo estuviera diciendo que podía haber un atentado de Hezbolá en Chile. Nada más lejos que eso" explicó y aseguró que estará entregándole datos relevantes a la ministra Tohá, además de tratar temas fronterizos.