¡Se atrevió! Inspector Vallejo lanzó su propia teoría sobre la muerte de Tomás Bravo

El conocido ex jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Región Metropolitana manifestó sus sospechas respecto al caso del menor.

El Inspector Vallejo nuevamente emitió unas controversiales declaraciones sobre el caso del pequeño Tomás Bravo, quien tras más de una semana desaparecido, fue hallado muerto y aún se desconoce la real causa de su deceso.

El caso del niño de 3 años conmocionó a todo el país, por lo que el pasado viernes en la Provincia de Arauco, más de un centenar de personas estuvieron en su último adiós y acompañando a su familia en el funeral.

Te puede interesar: JC Rodríguez basureó a Raúl Figueroa por insistir en el retorno a clases presenciales

Mientras, la Policía de Investigaciones aún está indagando en los hechos. Se ha hablado de secuestro, de asesinato y de muerte por hipotermia, pero nada se ha confirmado, en parte, por la serie de errores que ocurrieron al inicio de la investigación.

Te puede interesar: Monserrat Álvarez le paró los carros a Iván Moreira tras coquetearle en pantalla

Es por esto, que el Inspector Vallejo se refirió a este tema y por medio de su cuenta de Twitter lanzó su propia teoría de la muerte del menor.

"Sólo quienes hayan ejercido su profesión en sitios de suceso de muerte y hayan repasado cien veces el plasmamiento planimétrico y fotográfico del hallazgo de Tomasito, podrán entender porque es altamente dudoso que el niño haya llegado por sí mismo al lugar", escribió.

El ex policía ya había señalado que "no hay asesino que no desee estar presente en el funeral de su víctima (Tomasito). Mucho más cuando siente que no lo buscan, que ha engañado a la Justicia o que ha cometido un crimen perfecto".

Te puede interesar: Inspector Vallejo lanzó oscura teoría sobre el asesino de Tomás Bravo