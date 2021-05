¿Se arrepintió? Pamela Jiles realizó inédito anuncio sobre su candidatura presidencial

La parlamentaria dejó la duda planteada ante los medios, a los cuales después les dio un "portazo" en la cara en el Congreso Nacional.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, se refirió durante la jornada del lunes a sus intenciones de participar en la próxima elección presidencial, donde deberá elegir si entra o no a la primaria contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

La parlamentaria dejó la duda planteada ante los medios, a los cuales después les dio un "portazo" en la cara en el Congreso Nacional.

"No hay tal candidatura presidencial; nunca he sido proclamada, salvo por mi pueblo en las paredes y voceado como candidata presidencial. Yo no soy una candidata proclamada", explicó.

Por otro lado, el Frente Amplio inscribirá este martes la candidatura de Gabriel Boric, quien logró alcanzar las firmas necesarias para luchar por el sueño de llegar a La Moneda el próximo año.