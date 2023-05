¿Se acabó el amor?: Marcianeke borra todas sus fotos junto a Ignacia Michelson

Nuevamente, surgen rumores de ruptura entre una de las parejas del momento, Marcianeke e Ignacia Michelson. Tras una serie de preocupantes mensajes a través de redes sociales, el cantante ha dado a entender que no está pasando por un buen momento y borró todas las fotografías con la influencer.

Todo partió después que los fanáticos notaran que ambos se han dejado de seguir desde sus cuentas oficiales en Instagram.

Además, cada uno ha subido distintas historias a la red social con mensajes bastante tristes.

Ignacia Michelson subió en sus historias la imagen de un personaje de "My Little Pony" con la frase: "no me acordaba que dolía tanto".

Además, compartió una publicación con el mensaje "todos los días aprendo más y confío menos", agregando el siguiente comentario: "no hagas lo que no te gusta que te hagan".

Marcianeke por su parte, subió otras dos historias con las frases "desaparezco mejor" y "tú siempre vas a acordarte de esta ficha".