¡Se aburrió! Machi Linconao le pegó una gran parada de carros a Tere Marinovic en la CC

Las palabras de la representante del pueblo mapuche se viralizaron rápidamente en redes sociales durante las últimas horas.

Se aburrieron de su fastidioso personaje. La constituyente machi Francisca Linconao decidió "pararle los carros" a su colega Teresa Marinovic, en medio de su intervención en la sesión del Pleno de la Convención Constitucional.

Y es que la constituyente ultraderechista cuestionó a la representante mapuche porque supuestamente solo se "abraza con los comunistas".

Ante esto, la machi optó por responderle a la ultraderecha. "Así como dice la Teresa Marinovic, que nosotros nos abrazamos con los comunistas, yo puedo abrazarme con cualquiera".

"Yo no tengo jefe ni patrón aquí que me diga puedo hacer una cosa, o no puedo hacer. Deja de hablar leseras señora Marinovic", expresó.

Ante esto, Marinovic contestó de inmediato a la machi, asegurando que ella "respeta plenamente" su derecho a abrazar a quien quiera.

"No entiendo ese abrazo como una relación superior subalterno, sino simplemente como señal de alianza, que es lo que dije en mi discurso", cerró la polémica convencional.