¡Se aburrió! José Antonio Neme respondió a quienes piden su salida de La Red

El periodista abordó también su postura política, la cual también es diariamente criticada. "Creo en una nueva Constitución, que solidarizo y creo en las ideas de la social democracia", precisó.

Una serie de duras críticas son las que durante la última semana tuvo el periodista de La Red, José Antonio Neme, en relación a sus dichos sobre los diferentes eventos en el ámbito social y político.

Esto, luego que dudara de lo ocurrido en La Araucanía, además de las críticas que lanzó contra la empresaria Lucy Avilés, quien gestionó la llegada del avión Supertanker para apagar los incendios hace algunos años.

De esta forma, Neme abrió el capítulo de este domingo de Pauta Libre haciendo una columna editorial, aseverando que él no permitirá las faltas de respeto a su vida privada.

“Lo que no acepto es que las críticas se centren en mi vida personal y en mi vida privada”, comenzó señalando el periodista, para luego referirse a quienes desviaron el tema hacia su homosexualidad.

“Soy orgullosamente homosexual y lo seré hasta el último día de mi vida. Lo seré en este canal, en cualquier otro canal, en cualquier programa de radio, escribiré en cualquier revista o si tengo que vender pan o si soy Uber, seguiré siendo homosexual”, aseveró.

Al mismo tiempo, este enfatizó en que “no significa ningún agravio. No constituye ninguna ofensa, es simplemente una característica de mi personalidad que he reconocido desde el primer día que estoy en televisión. No juego a ser heterosexual, no invento pololas que no tengo, no me hago el heterosexual ni trato de manejar mi modo ni mi mano”, dijo.

En tanto, también añadió que es “100% honesto”, por lo que quizás en esa extrema honestidad es “capaz de darle el punto a quienes no están de acuerdo conmigo, que me critican, que quieren que me cambie de canal y que incluso quieren que deje este canal”.

“Creo que debo defender mi dignidad que tiene que ver con mi vida privada, la que jamás he expuesto en televisión. Nadie sabe con quién yo me acuesto y nunca lo sabrán”, precisó.

Por otra parte, señaló que quienes no estén de acuerdo con sus declaraciones “está bien y me someto a la crítica pública. No me estoy victimizando, lo que sí estoy haciendo es defendiendo mi dignidad, mi honra en mi vida personal”, concluyó, dando el pase a Alejandra Matus.

