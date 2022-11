Savka Pollak y Mauricio Israel protagonizaron un tenso momento en Sígueme y te sigo

Un polémico momento se vivió la tarde del pasado martes en el reciente capítulo del programa Sígueme y te sigo de TV+, programa conducido por Francisco Kaminski y que tuvo como invitados a Savka Pollak y Mauricio Israel, quienes tuvieron un duro cruce que terminó con el comentarista deportivo abandonado el estudio.

La presentadora fue invitada al espacio de TV+ para hablar sobre la millonaria cifra que le adeuda su ex, monto que ya llegó a los 100 millones según reveló hace unos días. En el panel, también estaba invitado el comentarista deportivo, quien aprovechó de entregar su opinión sobre lo ocurrido.

En un momento de la conversación, el comentarista señaló que “no es una buena madre aquella que le niega la visita al padre (... )porque siempre hablan de los papás y los papás”. La frase no le gustó a Savka, quien lo interrumpió para responderle que “todos los papás dolidos contestan eso, es súper normal, echarle la culpa a su mamá”.

Asimismo, le lanzó: “Un hombre que abandonó a su hija no puede opinar mucho sobre este tema”. “Se me hace súper difícil, para ser súper honesta, se me hace súper complicado porque tú representas todo lo que para mí resulta agresivo, porque el irse del país, dejar una hija chica, me parte el alma. Y me cuesta mucho estar al lado tuyo por esa situación”, agregó Savka, tensionando el ambiente en el panel.

Savka Pollak increpó a Mauricio Israel en Sígueme y te sigo (TV+)

Por lo mismo, Savka encaró a Israel y le señaló que asumiera que “esa ha sido jugada en esta vida, y no defiendas más porque es indefendible, el tratar de justificar una falta así, lo encuentro más macabro todavía”.

Los panelistas entonces señalaron que el comentarista también podía entregar su versión de lo ocurrido. A lo que el comentarista aseguró que ella “nunca se ha dado el trabajo de preguntar la segunda parte de la historia”. Savka entonces procedió a levantarse de su silla para salir del estudio, mientras ambos señalaban que el otro lo había “atacado”.

“No puedo sentarme con este señor al lado porque representa todo lo que las mujeres en Chile pedimos... nosotras lo que pedimos es respeto, no hombres que se mandan a cambiar cuando tienen un problema, y dejan a la mamá con toda la carga”, lanzó Pollak.

Fue ahí donde el ex Mega opinó que “esa es la agresividad por la cual uno muchas veces no puede estar por sus hijos”. Mientras Savka se despedía para salir, Mauricio se levantó y señaló que “prefiero yo salir de este espacio, que se quede ella”. Y salió del estudio del programa Sígueme y te sigo.

Tras esto, Savka siguió conversando con el panel sobre los problemas que ha tenido por el no pago de la pensión de alimentos. Y una vez Pollak abandonó el estudio, Israel regresó al final del programa.