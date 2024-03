Han pasado 10 meses desde que Savka Pollak compartió un video en su Instagram, exponiendo el difícil momento económico que estaba viviendo. En el registro también denunció al padre de sus hijos por el no pago de pensión de alimentos. En aquella oportunidad la periodista se mostraba impotente debido a la facilidad con que la ley permite evadir el pago de pensiones.

Recientemente, la comunicadora usó sus redes sociales para revelar que recibió una compensación de parte del Estado que cubre parte de la deuda. “Yo de verdad les quiero agradecer todo el apoyo que me dieron en ese momento. Cuando veo esas imágenes y veo lo enojada y desesperada que estaba, no podría creer que hoy día las cosas cambiaron”, comenzó diciendo en un video.



“¡Yo soy una de las 50 mil mujeres que ha recibido compensación por tantos años de deuda de pensión de alimentos! Por supuesto que no me pagaron lo correspondiente a los 10 años que me deben, y también me genera impotencia y rabia que solo sean 50 mil mujeres y no seamos todas, pero estoy muy agradecida porque hoy día el panorama es distinto”, señaló Pollak.



Savka Pollak tiene un peso menos



Según contó Savka Pollak, su mayor preocupación en su día a día era llegar a fin de mes sin quedarse corto de plata, pero ahora puede tener más tranquilidad. “Me siento más tranquila porque, si hay alguna emergencia con los niños, hoy día sí tengo capacidad de endeudamiento, algo que no tenía hace unos meses y que me generaba una angustia enorme”, indicó la periodista.



“El pensar que a los chicos les podía pasar algo y no tener cómo responder. En ese momento, todos los días sentía un apretón en el pecho y pensaba que por favor no venga ninguna contingencia que yo no sea capaz de resolver. Hoy día respiro con tranquilidad porque he recuperado mi capacidad de endeudamiento. He podido ordenar las cuentas y le puedo decir a los niños que sigan abriendo sus alas y que las abran con ganas, porque de verdad yo no voy a dejar de trabajar y de impulsarlos para que ellos puedan volar”, concluyó.